Гражданский фронт

Я не рассматриваю все эти машины, квадрики, прицелы, пульты, радиостанции, теплаки и спальники как какие-то подарки военным на Новой год и Рождество. Я был с той стороны получения имущества и поэтому стопроцентно принимаю, когда после передачи многотысячной высокотехнологичной хр*ни получаю от вояк сухое "спасибо".

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Потому что все, на что мы скидываемся и что покупаем, – на самом деле не "подарки", не благодарности и не подгоны, а наш вклад в нашу же теплую тыловую жизнь. Самому человеку в форме при других обстоятельствах и нахр*н бы не впился этот пульт для квадрика за пятьдесят штук, это дорогое, но все же просто средство повышения эффективности его работы.

Но у нас благодарная армия. Она может и не скажет тысячу "спасибо", но она зарядит пульт, взлетит и скинет американский кумулятив на российскую "мотолыгу". Или заправит паджер танковым дизелем и полезет опять в какую-то ср*ку шото там разведывать, резать и устанавливать.

И это будет лучше всего. Может, не так пафосно и мило, зато эффективно, быстро и изобретательно. Изобретательности нашим не занимать.

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Изобретательная война

Мы присутствуем при создании первой в истории тактики "как навалять противнику в пять раз больше и в пять раз сильнее, не прекращая ср*ться в фейсбуке", мы наблюдаем "чудо на Осколе" из первого ряда, мы вталкиваем в армию кучу имущества на миллионы, получая взамен отвоеванные территории, сбитые ракеты и шутки про "Ладу-калину".

Мы все делаем правильно. И Силы Сопротивления все делают правильно. И до конца еще ой как далеко, но ведь именно мы изобрели такой вид войны, и поэтому уж точно заслужили на сухое "поздравляю" после Победы. Нам этого будет достаточно.