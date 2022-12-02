Гражданский фронт
Я не рассматриваю все эти машины, квадрики, прицелы, пульты, радиостанции, теплаки и спальники как какие-то подарки военным на Новой год и Рождество. Я был с той стороны получения имущества и поэтому стопроцентно принимаю, когда после передачи многотысячной высокотехнологичной хр*ни получаю от вояк сухое "спасибо".
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И это будет лучше всего. Может, не так пафосно и мило, зато эффективно, быстро и изобретательно. Изобретательности нашим не занимать.
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Изобретательная война
Мы присутствуем при создании первой в истории тактики "как навалять противнику в пять раз больше и в пять раз сильнее, не прекращая ср*ться в фейсбуке", мы наблюдаем "чудо на Осколе" из первого ряда, мы вталкиваем в армию кучу имущества на миллионы, получая взамен отвоеванные территории, сбитые ракеты и шутки про "Ладу-калину".
Мы все делаем правильно. И Силы Сопротивления все делают правильно. И до конца еще ой как далеко, но ведь именно мы изобрели такой вид войны, и поэтому уж точно заслужили на сухое "поздравляю" после Победы. Нам этого будет достаточно.