Пробел в прогнозе

Результат на войне – комплексная вещь, конечно. Но в том числе просто посмотрите на публичные дискуссии у нас по поводу угроз с юга где-то в 2018 – 2020 годах.

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У нас все в основном сводилось к обсуждению угроз высадки морского десанта или блокады. То есть исключительно морское измерение. Хотя по советско-московской доктрине, масштабные морские десанты предполагается делать, чтобы завершить разгром врага. А блокада хоть и создает значительные проблемы, но сама по себе не может помочь добиться решительного эффекта.

В то же время, почти не было о том, что враг создает преимущество в силах и средствах на оккупированном полуострове и прорывается через перешеек, выходя собственно на материк. То есть основные действия врага носят наземно-воздушный характер при второстепенной дополняющей роли именно морского компонента.

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Слишком дорогая ошибка

Хотя ясно, что дискуссии хоть и показательны, но второстепенны. Основное, почему на юге произошло так, а не иначе, – это нехватка сил пропорционально имеющимся задачам. И нехватка реалистичного планирования – к сожалению.

Доказательство тому – отсутствие минирования и уничтожения тех же мостов через Днепр на Херсонщине. Тогда не было бы продвижения врага дальше на Николаевщину и необходимости с тяжелыми боями отвоевывать западную Херсонщину.