Российские пограничники вступают в перестрелки и проигрывают

Нет никаких русских партизан. Все многочисленные подрывы на российской территории за последние 10 месяцев, скорее всего, дело рук украинских диверсионных групп.

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Да, именно групп – это множество. Понятно, что таких групп есть несколько.

Просто напомню, что россияне сразу поняли, к чему идет. Поэтому в первые недели они закрыли для охоты все пограничные области.

В приграничных регионах России запретили охоту / Скриншоты из росСМИ

Дальше там по лесам ходили патрули пограничников, являющиеся структурой ФСБ. Несколько раз они точно вступали в какие-то перестрелки с кем-то. И проигрывали в этом поединке.

Их потом постепенно хоронили. Известно об этом становилось только позже.

То есть что-то там в приграничье у них происходит с периодической регулярностью. Возможно, они ловили по лесам своих дезертиров, а возможно – наши ДРГ. Как-то так.

Напомним. Российские СМИ заявили о ликвидации четырех "украинских диверсантов" в приграничной Брянской области, граничащей с Сумской и Черниговской областями. Однако официального подтверждения этой информации от Генштаба не было.