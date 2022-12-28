Російські прикордонники вступають у перестрілки й програють
Нема ніяких російських партизанів. Всі численні підриви на російській території за останні 10 місяців, скоріше за все, справа рук українських диверсійних груп.
Читайте також ЗСУ – як затиснута пружина: де вона розпрямиться найближчим часом
Так, саме груп – це множина. Ясна річ, що таких груп є декілька.
Просто нагадаю, що росіяни одразу зрозуміли до чого йде. Тому у перші ж тижні вони закрили для полювання всі прикордонні області.
У прикордонних регіонах Росії заборонили полювання / Скриншоти з росЗМІ
Далі там по лісах ходили патрулі прикордонників, що є структурою ФСБ. Декілька разів вони точно вступали в якісь перестрілки з кимось. І програвали в цьому двобої.
Їх потім поступово ховали. Відомо про це ставало тільки згодом.
Тобто щось там в прикордонні у них відбувається з періодичною регулярністю. Можливо, вони ловили по лісах своїх дезертирів, а, можливо, – наші ДРГ. Якось так.