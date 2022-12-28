Російські прикордонники вступають у перестрілки й програють

Нема ніяких російських партизанів. Всі численні підриви на російській території за останні 10 місяців, скоріше за все, справа рук українських диверсійних груп.

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Так, саме груп – це множина. Ясна річ, що таких груп є декілька.

Просто нагадаю, що росіяни одразу зрозуміли до чого йде. Тому у перші ж тижні вони закрили для полювання всі прикордонні області.

У прикордонних регіонах Росії заборонили полювання / Скриншоти з росЗМІ

Далі там по лісах ходили патрулі прикордонників, що є структурою ФСБ. Декілька разів вони точно вступали в якісь перестрілки з кимось. І програвали в цьому двобої.

Їх потім поступово ховали. Відомо про це ставало тільки згодом.

Тобто щось там в прикордонні у них відбувається з періодичною регулярністю. Можливо, вони ловили по лісах своїх дезертирів, а, можливо, – наші ДРГ. Якось так.

Нагадаємо. Російські ЗМІ заявили про ліквідацію чотирьох "українських диверсантів" у прикордонні Брянської області, яка межує з Сумщиною та Чернігівщиною. Однак офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу не було.