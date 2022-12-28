Наразі невідомо, які наслідки спричинили вибухи. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.

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"Пошкодити одним дроном п'ять Ту-95 практично неможливо. Вони не перебувають впритул на стоянках. Між ними дистанція у десятки метрів. Інша річ, що коли такі літаки готувалися до польоту, були заправлені, на них були ракети, то суттєво вивести з ладу можна було певну техніку", – сказав Харук.

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Наслідки інциденту

Міноборони Росії повідомило про трьох загиблих окупантів після вибухів на аеродромі. Проте згодом з'явилася інформація про 17 вбитих військових та кілька пошкоджених літаків. На думку Харука, кількісні параметри російських втрат лежать між цими двома цифрами.

Ми ж не знаємо реально, скільки цих безпілотників було. І чи були це взагалі безпілотники. Чудово розуміємо, що це не ми робили. Проте хай там як, але дуже велика ймовірність, що несподіваний інцидент перекреслює наміри росіян щодо нового ракетного удару по Україні, – вважає військовий експерт.

Він додав, що відновитися після вибухів на "Енгельсі" росіяни можуть достатньо швидко, якщо зважати, що все-таки в Росії є кілька аеродромів для базування стратегічної авіації. Як зазначив Харук, не лише шматочок територій на Сході.

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