Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері національного телемарафону. За його словами, переміщення авіації в Приморський край аж ніяк не допоможе окупантам.

Зверніть увагу Зверніться до своєї совісті, скажіть, що Путін – сатана, – Данілов ієрархам УПЦ МП

Росія ховає свої літаки

Олексій Данілов зазначив, що у Росії за офіційними даними багато літаків, які можуть завдавати ракетних ударів по Україні, але якщо говорити про справні – то їх не так уже й багато. І те, як зауважив секретар РНБО, через те, що "щось стається", кількість літаків зменшується.

Ворог почав ховати (літаки – 24 канал). Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що за необхідності й у Приморський край може бути "доставлене" таке, що зробить ворогу клопоту й там.

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