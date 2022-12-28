Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері національного телемарафону. За його словами, переміщення авіації в Приморський край аж ніяк не допоможе окупантам.
Зверніть увагу Зверніться до своєї совісті, скажіть, що Путін – сатана, – Данілов ієрархам УПЦ МП
Росія ховає свої літаки
Олексій Данілов зазначив, що у Росії за офіційними даними багато літаків, які можуть завдавати ракетних ударів по Україні, але якщо говорити про справні – то їх не так уже й багато. І те, як зауважив секретар РНБО, через те, що "щось стається", кількість літаків зменшується.
Ворог почав ховати (літаки – 24 канал). Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували,
– наголосив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що за необхідності й у Приморський край може бути "доставлене" таке, що зробить ворогу клопоту й там.
Вибухи на аеродромі Енгельс: головне
- У ніч проти 26 грудня на російській військовій авіабазі в місті Енгельс пролунали вибухи. За інформацією російських пропагандистів, над аеродромом нібито збили безпілотник. Крім того, там спалахнула пожежа. Площа займання після вибуху становила близько 120 квадратних метрів.
- Внаслідок "бавовни" відомо про жертв і постраждалих серед російських військових. У міноборони Росії зазначили, що "уламки ракет" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після "бавовни" в Енгельсі літаки стратегічної авіації у Росії було розосереджено. Він зазначив, що на "Енгельсі" все ж залишається певна кількість літаків, але частина з них передислоковані на інші аеродроми.