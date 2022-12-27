Про це в ефірі телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що йому було дивно вислуховувати скарги митрополита, передає 24 канал.
До теми Взагалі не хочу їхати: Паша "Мерседес" російською пожалівся вірянам на виселення з Лаври
Для справедливості треба відректися від Росії
Секретар РНБО зазначив, що українці, особливо після 24 лютого, будуть вимагати справедливості.
Якщо ви ховаєте свою приналежність до московського патріархату, до людей, які благословляють російських солдатів на вбивства, то як ви взагалі можете дивитись людям в очі,
– заявив Данілов.
На його думку, російським попам в Україні для початку потрібно звертатися не до президента, а до своєї совісті.
Також Данілов закликав ієрархів УПЦ МП не приховувати свої назви. Адже виправдовування Лебедя стосовно того, що він не має ніякого відношення до Росії, було "щонайменше некрасивим".
"Якщо ж ви справді не маєте ніякого відношення і хочете справедливості, то відхрестіться від Росії і заявіть, що Путін сатана. Тоді це буде чесно і справедливо", – резюмував Данілов.
Нагадаємо, що Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії.
Що цьому передувало
- 1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Проте митрополит Київський і всієї України Епіфаній уточнив, що перехід Києво-Печерської Лаври до ПЦУ не може бути миттєвим.
- Нещодавно намісник Києво-Печерської лаври Паша (Лебідь) "Мерседес" під час звернення до вірян заявив, що з 1 січня священнослужителів УПЦ МП можуть позбавити доступ до головних храмів лаври.
- Він звертався до них російською мовою і вдався до цинічної маніпуляції, сказавши, що в часи СРСР дозволяли молитися, а нині буцімто роблять капості "святій, соборній та апостольській церкві". Чомусь він не згадав, що в СРСР здійснювалися масові арешти й переслідування духовенства і релігійних проповідників.
- Після цього він записав до президента 15-хвилинне відео, у якому бідкався на життя, скаржився, що УПЦ МП не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня й просив Зеленського "захистити" УПЦ МП.