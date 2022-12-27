Про це в ефірі телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що йому було дивно вислуховувати скарги митрополита, передає 24 канал.

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Для справедливості треба відректися від Росії

Секретар РНБО зазначив, що українці, особливо після 24 лютого, будуть вимагати справедливості.

Якщо ви ховаєте свою приналежність до московського патріархату, до людей, які благословляють російських солдатів на вбивства, то як ви взагалі можете дивитись людям в очі,

– заявив Данілов.

На його думку, російським попам в Україні для початку потрібно звертатися не до президента, а до своєї совісті.

Також Данілов закликав ієрархів УПЦ МП не приховувати свої назви. Адже виправдовування Лебедя стосовно того, що він не має ніякого відношення до Росії, було "щонайменше некрасивим".

"Якщо ж ви справді не маєте ніякого відношення і хочете справедливості, то відхрестіться від Росії і заявіть, що Путін сатана. Тоді це буде чесно і справедливо", – резюмував Данілов.

Нагадаємо, що Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії.

Довідково. Закон №5309, ухвалений 2018 року, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташовано в країні, визнаній агресоркою, зобов'язана вказувати це у своїй назві. Відповідні зміни також мають бути внесені до статуту організації. Водночас дозволяється після повної назви церкви із зазначенням центру управління додавати "в Україні".

Що цьому передувало