Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что ему было странно выслушивать жалобы митрополита, передает 24 канал.

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Для справедливости надо отречься от России

Секретарь СНБО отметил, что украинцы, особенно после 24 февраля, потребуют справедливости.

Если вы прячете свою принадлежность к московскому патриархату, к людям, которые благословляют русских солдат на убийства, то как вы вообще можете смотреть людям в глаза,

– заявил Данилов.

По его мнению, российским попам в Украине для начала нужно обращаться не к президенту, а к своей совести.

Также Данилов призвал иерархов УПЦ не скрывать свои названия. Ведь оправдание Лебедя относительно того, что он не имеет никакого отношения к России, было "по меньшей мере некрасивым".

"Если вы действительно не имеете никакого отношения и хотите справедливости, то откреститесь от России и заявите, что Путин сатана. Тогда это будет честно и справедливо", – резюмировал Данилов.

Напомним, что Конституционный суд Украины признал конституционным закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на его принадлежность России.

Справочно. Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессоркой, обязана указывать это в своем названии. Соответствующие изменения должны быть внесены в устав организации. В то же время, разрешается после полного названия церкви с указанием центра управления добавлять "в Украине".

Что этому предшествовало