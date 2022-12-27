На пленарном заседании КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона о внесении изменения в закон о свободе совести по названию религиозных организаций, входящих в структуру объединения, руководящий центр которого расположен за пределами Украины, в государстве -агрессоры.

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Конституционный Суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны",

– говорится в сообщении.

Принимая решение, КСУ учел решение Европейского Суда по правам человека.

В частности, там отмечено, что "сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название".