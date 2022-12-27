На пленарному засіданні КСУ ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України про внесення зміни до закону про свободу совісті щодо назви релігійних організацій, які входять до структури об'єднання, керівний центр якого знаходиться за межами України, в державі-агресорі.".

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Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними",

– йдеться у повідомленні.

Ухвалюючи рішення, КСУ врахував рішення Європейського Суду з прав людини.

Зокрема, там зазначено, що "сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".