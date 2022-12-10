Кулеба раскритиковал УПЦ МП
В то же время, все религиозные группы, которые пытаются уничтожить украинскую государственность, будут подавлены без колебаний. Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Русская православная церковь предала Бога. Все, что они делают – против воли Божьей. Я не думаю, что это ни морально, ни политически приемлемо быть связанным с этим институтом,
– заявил Кулеба.
Глава украинского МИД объяснил, что верующие имеют право на свободу вероисповедания и исповедовать свою веру так, как они этого желают.
В то же время, по его словам, Украина будет использовать все законные способы подавления тех религиозных групп, которые выступают за уничтожение нашей государственности.
Обыски в УПЦ МП: кратко
- Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- Также 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинской епархи е УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
- Всего с начала полномасштабной войны Служба безопасности вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.