Поэтому, хотя представители УПЦ МП могут помогать врагу, СБУ понимает эти угрозы, а потому документирует такие правонарушения и предотвращает их. Об этом заявил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина".
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За что вручили подозрения
В целом таких подозрений представителям УПЦ Московского патриархата по состоянию на 27 октября насчитывается 33, а также открыто 23 уголовных дела. Вручены они за помощь России в:
- сборе информации,
- корректировке огня.
Как отметил Василий Малюк, среда УПЦ МП является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Именно поэтому СБУ пытается качественно отрабатывать это направление.
Да, угрозы (от УПЦ МП – 24 канал) есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать,
– рассказал Малюк.
Да, и.о. главы СБУ рассказал о задержании в Винницкой области священнослужителя, который является агентом Кремля. В ходе следствия выяснилось, что он был одногруппником патриарха Кирилла и постоянно общался с ФСБ через мессенджеры.
Доля УПЦ МП в Украине
Отметим, что на угрозу от УПЦ МП отреагировали ранее и в Офисе Президента. Да, советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что должен быть закон, который будет четко регулировать дальнейшую судьбу УПЦ МП.
Граждан Украины, подыгрывающих риторике Кремля и помогающих ему, он назвал коллаборантами, которые должны получить соответствующие уголовные производства и сидеть в тюрьме. Это касается и представителей церкви.
Вопрос процедурный и очень важный. Депутаты должны наработать аргументированный законопроект, который будет четко фиксировать, что должно происходить с УПЦ в Украине. Должен быть понят законопроект, четко говорящий, как у нас будет выстраиваться религиозная вертикаль после войны уже,
– сказал Подоляк.
По мнению Подоляка, Украина должна разграничить все, что касается России в Украине, а потому и пятые колонны "должны сгореть в этой войне полностью". Не должно быть в Украине пропагандистов Кремля, независимо от сферы их деятельности.
Возмутительная деятельность священнослужителей
- В Винницкой области также произошел еще один возмутительный случай с участием священнослужителя УПЦ МП. На похоронах защитника Украины священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ за критику "московских попов", поддерживающих военные преступления кремлевского режима.
- В Кировоградской области представитель УПЦ МП не раз призвал молиться за российских оккупантов.
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