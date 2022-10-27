Поэтому, хотя представители УПЦ МП могут помогать врагу, СБУ понимает эти угрозы, а потому документирует такие правонарушения и предотвращает их. Об этом заявил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина".

К теме В СБУ занялись российскими агентами в УПЦ МП, – эксперт

За что вручили подозрения

В целом таких подозрений представителям УПЦ Московского патриархата по состоянию на 27 октября насчитывается 33, а также открыто 23 уголовных дела. Вручены они за помощь России в:

  • сборе информации,
  • корректировке огня.

Как отметил Василий Малюк, среда УПЦ МП является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Именно поэтому СБУ пытается качественно отрабатывать это направление.

Да, угрозы (от УПЦ МП – 24 канал) есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать,
– рассказал Малюк.

Да, и.о. главы СБУ рассказал о задержании в Винницкой области священнослужителя, который является агентом Кремля. В ходе следствия выяснилось, что он был одногруппником патриарха Кирилла и постоянно общался с ФСБ через мессенджеры.

Доля УПЦ МП в Украине

Отметим, что на угрозу от УПЦ МП отреагировали ранее и в Офисе Президента. Да, советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что должен быть закон, который будет четко регулировать дальнейшую судьбу УПЦ МП.

Граждан Украины, подыгрывающих риторике Кремля и помогающих ему, он назвал коллаборантами, которые должны получить соответствующие уголовные производства и сидеть в тюрьме. Это касается и представителей церкви.

Вопрос процедурный и очень важный. Депутаты должны наработать аргументированный законопроект, который будет четко фиксировать, что должно происходить с УПЦ в Украине. Должен быть понят законопроект, четко говорящий, как у нас будет выстраиваться религиозная вертикаль после войны уже,
– сказал Подоляк.

По мнению Подоляка, Украина должна разграничить все, что касается России в Украине, а потому и пятые колонны "должны сгореть в этой войне полностью". Не должно быть в Украине пропагандистов Кремля, независимо от сферы их деятельности.

Возмутительная деятельность священнослужителей

  • В Винницкой области также произошел еще один возмутительный случай с участием священнослужителя УПЦ МП. На похоронах защитника Украины священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ за критику "московских попов", поддерживающих военные преступления кремлевского режима.
  • В Кировоградской области представитель УПЦ МП не раз призвал молиться за российских оккупантов.

Интересно – СБУ задержала банду, которой руководил бывший депутат Кива: смотрите видео