Священник ПЦУ обвинил московских попов в поддержке войны
Конфликт произошел на похоронах украинского бойца, защищавшего страну от российских оккупантов, а причиной драки стала критика протоиерея Михаила Василюка в адрес "московских попов", поддерживающих военные преступления кремлевского режима.
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Поп избил священника распятием
Такие заявления не понравились священнику местной церкви. Он решил избить своего оппонента распятием.
Разнимать священников пришлось военным, присутствовавшим на церемонии прощания с погибшим героем.
По словам местного активиста Сергея Тимкова, который и снял данное видео, в результате нападения священник ПЦУ получил травмы, из-за чего правоохранители начали проверку.
Московский поп во время речи настоятеля ПЦУ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест как орудие для побоев. На мой взгляд, это переходит все возможные и невозможные границы наглости,
– сказал мужчина.
Коротко о деятельности и позиции УПЦ во время войны россии с Украиной
Глава Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что некоторые представители УПЦ МП работают на пользу россии, что является "сплошным пятном для всей структуры Московского патриархата" в Украине.
Как известно, УПЦ МП скрывала пророссийских боевиков. Кроме того, УПЦ МП подчинялась РПЦ, глава которой московский патриарх Кирилл открыто благословлял российских военных на геноцид украинцев.
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