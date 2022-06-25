Соответствующее видео было опубликовано российскими телеграммами-каналами. Отмечается, что Кирилл забился спиной о ребро кафедры. В РПЦ уже отреагировали и объяснили, почему произошел казус.

Внимание Патриарх Кирилл снова цинично заявил, что россияне воюют в Украине из-за моральных качеств

По словам Кураева, подхватить Кирилла "не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни епископы, стоящие рядом".

Патриарх забился спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции,

– говорится в сообщении Андрея Кураева.

Однако он наконец заявил, что виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не позволяет затрагивать себя и поддерживать на лестнице.

Момент падения патриарха попал на видео

Соответствующие кадры из эфира близкого к РПЦ российского телеканала "Союз", камера которого зафиксировала падение Кирилла, разлетелись в сети и телеграмм-каналах. Конечно, с сайта канала видео быстро удалили.

Патриарх говорит, что падение ничего не значит

Со временем на падение отреагировал и сам патриарх. Говорит, это ничего не значит.

То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасен, у него выглядеть можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже праздники, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился,

– сказал патриарх Кирилл.

Кара для Кирилла

В сети шутят, что это и есть кара Божья. Ведь московский патриарх Кирилл не перестает оправдывать массовые убийства украинцев. На прошлой неделе он снова заявил, что кафиры защищают Россию. Мол, захватчиками двигает внутреннее нравственное чувство.

Кстати, недавно Великобритания наложила ограничения для патриарха Кирилла. В русской церкви это называют попытками запугать их патриарха или заставить его отказаться от своих слов.

Ранее УПЦ МП хотела привлечь Кирилла в церковный суд. Для этого священники собирали подписи под обращением к Собору Настоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха.

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