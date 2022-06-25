Відповідне відео опублікували російські телеграм-канали. Зазначається, що Кирило забився спиною об ребро кафедри. В РПЦ уже відреагували і пояснили, чому ж стався казус.

Увага Патріарх Кирило знову цинічно заявив, що росіяни воюють в Україні через моральні якості

За словами Кураєва, підхопити Кирила "не встигли ані співробітники охорони, а ні служба протоколу, ані єпископи, що стоять поруч".

Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася. Митрополит Григорій та місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію,

– йдеться у повідомленні Андрія Кураєва.

Однак, він врешті заявив, що винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах.

Момент падіння патріарха потрапив на відео

Відповідні кадри з етеру наближеного до РПЦ російського телеканалу "Союз", камера якого зафіксувала падіння Кирила, розлетілись у мережі та телеграм-каналах. Звісно, з сайту каналу відео швидко видалили.

Патріарх каже, що падіння нічого не означає

Згодом на падіння відреагував і сам патріарх. Каже, що це нічого не означає.

Те, що я сьогодні впав – нічого не означає. Просто підлога прекрасна, в неї виглядати можна, така вона блискуча і гладка. Але коли на нього падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. По цій прекрасній підлозі я так невдало прокотився,

– сказав патріарх Кирило.

Кара для Кирила

У мережі жартують, що це і є кара Божа. Адже, московський патріарх Кирило не перестає виправдовувати масові вбивства українців. Минулого тижня він знову заявив, що окупанти захищають Росію. Мовляв, загарбниками рухає внутрішнє моральне почуття.

До слова, нещодавно Велика Британія наклала обмеження для патріарха Кирила. У російській церкві називають це спробами залякати їхнього патріарха або заставити його відмовитись від своїх слів.

Раніше УПЦ МП хотіла притягти Кирила до церковного суду. Для цього священники збирали підписи під зверненням до Собору Настоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха.

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