По словам священника страны-террористки, захватчиками двигает внутренними моральное чувство. Его основой есть православная вера.

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Кирилл выступил в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора. Он заявил: "Наши молодые парни сейчас защищают Россию на поле боя".

Говорит о упадке Запада

Также Кирилл рассказал о священниках, которые "заботятся" о русских солдатах, которые рассказывают о мужестве и самопожертвованиях оккупантов. Поэтому московский патриарх убеждает, что это "не от высокой зарплаты", а от "морального чувства".

Он считает, что на Западе приходит в упадок вера. В России же постоянно открывают новые церкви "к ужасу западного мира".

Божье чудо,

– сказал Кирилл.

Патриарх говорит о так называемой специальной военной операции в Украине и говорит, что ее начали для защиты самопровозглашенных "народных республик" Донбасса. Однако Кирилл не объясняет мотивацию военных, не являющихся православными.

Собор УПЦ МП выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине

Санкции для Кирилла

Великобритания наложила ограничения для патриарха Кирилла. В русской церкви это называют попытками запугать их патриарха или заставить его отказаться от своих слов. Подчеркнули, что Кирилл этого не сделает, а все попытки абсурдны и не имеют перспектив.

Позиция московской церкви в Украине

Собор Украинской Православной Церкви московского патриархата сообщил 27 мая о полном разобщении с русской православной церковью. То есть провозгласили независимый статус.

Синод не согласен с настоятелем собственной церкви патриархом Кириллом, поддерживающим войну против Украины. Однако вместе с тем призывали и Украину, и Россию "продолжать переговорный процесс, чтобы остановить кровопролитие".

Ранее УПЦ МП хотела привлечь Кирилла в церковный суд. Для этого священники собирали подписи под обращением в Собор Настоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха.

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