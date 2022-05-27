УПЦ МП висловила незгоду з позицією патріарха Кирила

Крім того, УПЦ висловила незгоду з позицією Кирила щодо війни в Україні. Про це йдеться у постанові Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 року.

До теми УПЦ МП повністю від'єдналася від Російської православної церкви: рішення собору

Собор, який відбувся в Києві 27 травня, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Росії проти України і ухвалив низку важливих рішень.

Так, УПЦ підтвердила свій незалежний статус, і внесла відповідні зміни до свого статуту. Зокрема, з нього вилучено всі згадки про зв'язок УПЦ з РПЦ. Тож відтепер УПЦ буде діяти як самостійна церква.

Крім того, Синод Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом щодо його позиції у питанні війни Росії проти України.

Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні,

– заявили в УПЦ.

Водночас Собор звернувся до влади України та Росії з проханням "продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття".

Новина доповнюється…

Раніше – Патріарх Кіріл благословив війну в Україні, – Драбинко: дивіться відео