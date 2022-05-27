Собор засудив військову агресію Росії

Собор УПЦ МП розглянув питання церковного життя на тлі військової агресії Росії проти України. За результатами роботи, ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність УПЦ МП.

До речі У Бориславі на Львівщині заборонили діяльність УПЦ МП

Собор висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні та засудив військову агресію Росії.

Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви,

– йдеться у повідомленні.

Разом з тим, собор звернувся до влади України та Росії з проханням продовжувати мирне врегулювання війни.

Також в УПЦ закликають Православну церкву України до діалогу через "відсутність єдності в українському православ'ї". Священнослужителі поскаржилися на "силові захоплення храмів та примусові переводи парафій".