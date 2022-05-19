Пресслужба Бориславської міської ради повідомила, що історичне рішення ухвалили 19 травня. Під час засідань комісій з гуманітарних питань відбувалися довготривалі обговорення.

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Спершу зважили усі негативні й позитивні сторони. А згодом місцеві депутати ухвалили історичне рішення.

Заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Бориславська міська рада заборонила:

використовувати церковне приміщення для проведення богослужінь;

реалізовувати продаж продукції православної церкви.

Вже невдовзі Бориславська міська рада розпочне передачу примусового вилучення об'єкта нерухомого майна. Згодом його передадуть у комунальну власність Бориславської територіальної громади.

Заява мера

Ігор Яворський – мер Борислава – розповів, що церква – це власність парафіяльної громади. Ще у 2001 році відповідне рішення ухвалив виконком.

За словами Яворського, якщо священник та місцеві жителі, які моляться у цьому храмі, не змінять свого рішення про підпорядкування РПЦ, місто судитиметься, аби повернути майно у власність територіальної громади.

"Ми проводили з громадою попередні розмови. Для нас важливо, щоб це було їхнє рішення і свідомий крок. Але парафія поки в роздумах. Ми дали їм час прийняти рішення, але його не було", – розповів мер.

Заборона діяльності Московського патріархату

Ігор Сапожко – міський голова Броварів – повідомив, що у травні 2022 року сесія Броварської міської ради зупинила діяльність церкви Московського патріархату. Окрім того, у місті встановлять охорону об'єктів нерухомості, які належать церковній громаді УПЦ МП.

Також заборонили проводити:

збори;

мітинги;

ходи;

всі інші масові заходи.

Діяльність Московського патріархату заборонили також у Конотопі. Новину повідомив Артем Семеніхін – мер міста. Він наголосив, що між ворогом і його агентом немає різниці.

В оприлюдненому розпорядженні мовиться: "заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української православної церкви Московського патріархату як такої, що несе загрозу національній безпеці України".

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