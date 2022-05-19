Пресслужба Бориславської міської ради повідомила, що історичне рішення ухвалили 19 травня. Під час засідань комісій з гуманітарних питань відбувалися довготривалі обговорення.
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Спершу зважили усі негативні й позитивні сторони. А згодом місцеві депутати ухвалили історичне рішення.
Заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, Бориславська міська рада заборонила:
- використовувати церковне приміщення для проведення богослужінь;
- реалізовувати продаж продукції православної церкви.
Вже невдовзі Бориславська міська рада розпочне передачу примусового вилучення об'єкта нерухомого майна. Згодом його передадуть у комунальну власність Бориславської територіальної громади.
Заява мера
Ігор Яворський – мер Борислава – розповів, що церква – це власність парафіяльної громади. Ще у 2001 році відповідне рішення ухвалив виконком.
За словами Яворського, якщо священник та місцеві жителі, які моляться у цьому храмі, не змінять свого рішення про підпорядкування РПЦ, місто судитиметься, аби повернути майно у власність територіальної громади.
"Ми проводили з громадою попередні розмови. Для нас важливо, щоб це було їхнє рішення і свідомий крок. Але парафія поки в роздумах. Ми дали їм час прийняти рішення, але його не було", – розповів мер.
Заборона діяльності Московського патріархату
Ігор Сапожко – міський голова Броварів – повідомив, що у травні 2022 року сесія Броварської міської ради зупинила діяльність церкви Московського патріархату. Окрім того, у місті встановлять охорону об'єктів нерухомості, які належать церковній громаді УПЦ МП.
Також заборонили проводити:
- збори;
- мітинги;
- ходи;
- всі інші масові заходи.
Діяльність Московського патріархату заборонили також у Конотопі. Новину повідомив Артем Семеніхін – мер міста. Він наголосив, що між ворогом і його агентом немає різниці.
В оприлюдненому розпорядженні мовиться: "заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української православної церкви Московського патріархату як такої, що несе загрозу національній безпеці України".
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