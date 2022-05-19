Пресс-служба Бориславского городского совета сообщила, что историческое решение было принято 19 мая. В ходе заседаний комиссий по гуманитарным вопросам проходили длительные обсуждения.

Заметьте УПЦ МП начала в Украине еще одну спецоперацию по указанию бункерного психопата

Сначала взвесили все отрицательные и положительные стороны. Впоследствии же местные депутаты приняли историческое решение.

Запретили на территории Бориславской городской территориальной общины деятельность религиозной общины Украинской православной церкви прихода Покрова Пресвятой Богородицы, которая подчиняется Московскому патриархату,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Бориславский городской совет запретил:

использовать церковное помещение для проведения богослужений;

реализовывать продажу продукции православной церкви.

Вскоре Бориславский городской совет начнет передачу принудительного изъятия объекта недвижимого имущества. Впоследствии его передадут в коммунальную собственность Бориславской территориальной общины.

Заявление мера

Игорь Яворский – мэр Борислава – рассказал, что церковь – это собственность приходской общины. Еще в 2001 году соответствующее решение принял исполком.

По словам Яворского, если священник и местные жители, которые молятся в этом храме, не изменят своего решения о подчинении РПЦ, город будет судиться, чтобы вернуть имущество в собственность территориальной общины.

"Мы проводили с общиной предварительные разговоры. Для нас важно, чтобы это было их решение и сознательный шаг. Но парафия пока в раздумьях. Мы дали им время принять решение, но его не было", – рассказал мэр.

Запрет деятельности Московского патриархата

Игорь Сапожко – городской голова Броваров – сообщил, что в мае 2022 года сессия Броварского городского совета остановила деятельность церкви Московского патриархата. Кроме того, в городе будет установлена охрана объектов недвижимости, принадлежащих церковной общине УПЦ МП.

Также запретили проводить:

сборы;

митинги;

шествия;

все остальные массовые мероприятия.

Деятельность Московского патриархата запретили также в Конотопе. Новость сообщил Артем Семенихин – мэр города. Он подчеркнул, что между врагом и его агентом нет разницы.

В обнародованном распоряжении говорится: "запретить на территории Конотопского городского совета деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата как несущей угрозу национальной безопасности Украины".

Заметьте – украинские защитники уничтожают оккупантов польскими танками: смотрите видео