Про це повідомив 6 травня міський голова Броварів міський голова Броварів. Він пояснив, що саме зміниться ц діяльності церкви московського патріархату.

До теми Хай валять у Росію, – мер Конотопа, який заборонив діяльність Московського патріархату у місті

"Московський патріархат під забороною!", – написав Сапожко.

Особливий режим роботи

Мер зазначив, що у Броварах відтепер встановлять охорону об'єктів нерухомості, які належать церковній громаді УПЦ МП. Також ввели особливий режим роботи – заборонили проводити збори, мітинги, ходи та всі інші масові заходи.

Дерусифікація в Броварах

Крім цього, Сапожко розповів, що на сесії депутати ухвалили рішення перейменувати низку вулиць та провулків Броварів. Загалом нові назви отримали 34 об'єкти. Повний перелік змін можна переглянути за посиланням.