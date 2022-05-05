Про це міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив 24 каналу. Він припустив, що можна сперечатися щодо того, чи законне його розпорядження, але переконаний, що заборона Московського патріархату – на часі як ніколи.

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"Чемодан, вокзал, Росія"

Артем Семеніхін розповів, що публічно закликав служителів московської церкви або переходити в ПЦУ, або "йти геть". Водночас він зізнався, що не бачить їх в будь-якій українській церкві.

"Це люди, у яких в головах мотлох. Це як п'яту колону пустити до себе додому. Для чого їх брати в ПЦУ? Якби вони були свідомі, то давно б самі прийшли. Якщо будемо їх брати, настане такий момент, коли вони вставлять нам ножа в спину", – сказав Семеніхін.

"Чемодан, вокзал, Росія" – хай вони валять у свою Росію і там собі пропагують,

– наголосив мер Конотопа.

У них релігія одна – війна і зло, – Семеніхін

Міський голова акцентував, що повинен був вчинити так, щоб у максимальний спосіб посприяти якомога швидшій нашій перемозі та не допустити поширення "сектантської пропаганди з боку московських попів".

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Водночас Артем Семеніхін розповів, що планує провести нараду з правоохоронними органами, зокрема надати доручення місцевому відділку поліції, щоб вони опечатали відповідні церкви. За його словами, у Конотопі від Московського патріархату:

до 30 священників;

понад 10 церков.

"Я вважаю, що Московський патріархат – це ніякі не представники духовенства, у них релігія одна – війна і зло. Свого часу "московські попи" відмовлялися навіть вшанувати пам'ять наших полеглих воїнів АТО. Ми це добре пам'ятаємо, тому я буду робити все від мене залежне для того, щоб вичистити мою громаду від цих посіпак, агентів ФСБ Росії", – додав мер Конотопа.

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