Згідно з результатами опитування, зростає підтримка ідеї розриву зв’язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою.

Важливо Російський патріарх Кирило назвав "справжнім подвигом" вбивства українців

Станом на 6 квітня 2022 року за цю ініціативу – 74%, а на початку березня було 63%. Не підтримують – 7%.



Результати дослідження / Фото "Рейтинг"

Крім того, половина опитаних, 51%, вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України. Відомо, що заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу і лише 29% – сходу.

Також 21% людей підтримує позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень. Попри це, 20% виступають за невтручання держави у справи церкви.

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