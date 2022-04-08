Согласно результатам опроса, растет поддержка идеи разрыва связей УПЦ московского патриархата с русской православной церковью.

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По состоянию на 6 апреля 2022 года за эту инициативу – 74%, а в начале марта было 63%. Не поддерживают – 7%.

Результаты исследования / Фото "Рейтинг"

Кроме того, половина опрошенных, 51%, считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ МП на территории Украины. Известно, что запрет поддерживают две трети опрошенных жителей Запада и лишь 29% – Востока.

Также 21% людей поддерживает лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений. Несмотря на это, 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви.

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