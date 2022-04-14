Так, верхівка Української православної церкви намагається всіляко мовчати про війну. А от її начальник – патріарх Кирило Гундяєв – навпаки, закликає до геноциду українців. І саме небажання зректися останнього може вплинути на те, що все більше парафій перейде до ПЦУ.

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УПЦ вимагає трибуналу над Кирилом

В УПЦ відчутний розкол. Поки вище керівництво не готове визнавати війну Росії проти України, більшість священнослужителів засуджують таку позицію. Тож вони й вимагають трибуналу над Кирилом.

У Росії бунти священнослужителів уже назвали спецоперацією СБУ. Вона, мовляв, спрямована остаточно розколоти Російську православну церкву. І не просто так, а щоб заволодіти її майном. Ба більше, деякі настоятелі називають те, що відбувається, "інформаційною війною".

Це не релігійна проблема, а політичне протистояння… Тож вітаю священнослужителів, які взяли до рук пістолети, автомати, так би мовити, і записалися до інформаційних військ СБУ чи НАТО,

– заявив настоятель храму Володимир Вігілянський.

Тож відсутність трибуналу над Кирилом може стати причиною масового покидання Московського патріархату на користь Української помісної церкви. Тож, по суті, яким би не було рішення РПЦ, розкол усе одно відбудеться.

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