В інтерв'ю Епіфаній додав, що йому складно зрозуміти позицію представників Московського патріархату. Особливо після всіх тих звірств, які побачили не лише українці, а й весь світ.

Читайте також Священника ПЦУ, який намагався евакуювати військових зі Зміїного, тримають у полоні 1,5 місяця

Парафіяни масово покидають МП

Він зазначив, що весь цивілізований світ переконався, що Росія чинить геноцид проти українського народу. Що країна-агресорка не "визволяє", а знищує українську націю.

І зараз ми вже бачимо, і я отримую інформацію про те, що в різних областях маса колишніх парафіян Московського патріархату почали відвідувати храми ПЦУ. Там, де є така можливість,

– підкреслив він.

Епіфаній зазначив, що у містах немає потреби терміново переводити храми до ПЦУ. У них парафіяни просто йдуть до інших храмів, покидаючи Московський патріархат.

Митрополит зазначив, що архиєреїв МП після війни запитуватимуть, чим вони займалися та що планують робити далі. І тут немає нічого дивного, адже в українців виробилося несприйняття усього російського.

Я переконаний, що після нашої перемоги український народ чітко поставить питання щодо Московського патріархату. І вони змушені будуть прийняти відповідне рішення,

– наголосив він.

Епіфаній також розповів, що під час війни кожен священник став капеланом або волонтером. Так, кожен священнослужитель робить те, що він може.

До теми – В УПЦ МП хочуть трибунал проти Патріарха Кирила: дивіться відео