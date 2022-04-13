В интервью Епифаний добавил, что ему сложно понять позицию представителей Московского патриархата. Особенно после всех тех зверств, которые увидели не только украинцы, но и весь мир.

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Прихожане массово покидают МП

Он отметил, что весь цивилизованный мир убедился, что Россия оказывает геноцид против украинского народа. Что страна-агрессор не "освобождает", а уничтожает украинскую нацию.

И сейчас мы уже видим, и я получаю информацию о том, что в разных областях масса бывших прихожан Московского патриархата начали посещать храмы ПЦУ. Там, где есть такая возможность,

– подчеркнул он.

Епифаний отметил, что в городах нет необходимости срочно переводить храмы в ПЦУ. В них прихожане просто идут в другие храмы, покидая Московский патриархат.

Митрополит отметил, что архиереев МП после войны будут спрашивать, чем они занимались и что планируют делать дальше. И здесь нет ничего удивительного, ведь у украинцев выработалось неприятие всего русского.

Я убежден, что после нашей победы украинский народ четко поставит вопрос относительно Московского патриархата. И они вынуждены будут принять соответствующее решение,

– подчеркнул он.

Епифаний также рассказал, что во время войны каждый священник стал капелланом или волонтером. Да, каждый священнослужитель делает то, что он может.

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