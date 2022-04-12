Митрополит Епіфаній зізнається, що кожен священнослужитель підтриму українців в міру можливого.

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Він зізнався що капелани є у військових частинах, перебувають з військовослужбовцями на передовій, а в тилу кожен священник ПЦУ став волонтером.

Тобто кожен священнослужитель є або капеланом, а таких капеланів сотні, які служать в армії, або підтримують наших українських військовослужбовців у цей непростий час. А хто має можливість, бере зброю в руки,

– заявив Епіфаній.

За його словами, священники збирають допомогу, приймають біженців, дітей, евакуйовують потребуючих, допомагають.

"Вся наша церква як єдине ціле працює для того, щоб якомога швидше наблизити спільну перемогу. Ми всі разом підтримуємо українську владу, молимось за неї, за український народ, за наших воїнів, які захищають країну", – сказав Митрополит.

Епіфаній додав, що перемога неодмінно буде, бо ми відстоюємо правду, а там, де правда – там завжди Бог, а де Бог – там завжди буває перемога.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що Папа Римський може приїхати до Києва, не зважаючи на воєнні дії. Голова Офісу Президента України підтвердив, що питання – вже на столі і в активному обговоренні.

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