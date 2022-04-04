Про це Андрій Єрмак повідомив в інтерв'ю. Він підтвердив, що розмови щодо візиту понтифіка йдуть.

Раніше Папа Франциск закликав зупинити війну в Україні, поки вона не "викреслила людину з історії"

Рішення – вже "на столі", – Єрмак

Я дуже часто спілкуюсь зі своїм добрим другом – кардиналом Пароліном, з яким ми вже знайомі протягом кількох років. Папа про це сказав офіційно,

– пояснив Єрмак.

Голова ОП зауважив, що понтифік щонеділі у своїх молитвах згадує про Україну. Важливо, що Франциск готовий приїхати під час війни, попри всю небезпеку. Таким чином цей візит Папи Римського увійшов би в історію.

Зеленський запросив Франциска ще у березні

Зазначимо, що президент Зеленський подякував понтифіку за підтримку та запросив його відвідати Україну. Це сталось ще у березні. Президент України вірить, що такий візит можна буде організувати.

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