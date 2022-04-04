Об этом Андрей Ермак сообщил в интервью. Он подтвердил, что разговоры о визите понтифика идут.

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Решение – уже "на столе", – Ермак

Я очень часто общаюсь со своим хорошим другом – кардиналом Паролином, с которым мы уже знакомы несколько лет. Папа об этом сказал официально,

– объяснил Ермак.

Глава ОП отметил, что понтифик каждое воскресенье в своих молитвах упоминает Украину. Важно, что Франциск готов приехать во время войны, несмотря на всю опасность. Таким образом, этот визит Папы Римского вошел бы в историю.

Зеленский пригласил Франциска еще в марте

Отметим, что президент Зеленский поблагодарил понтифика за поддержку и пригласил его посетить Украину. Это произошло еще в марте. Президент Украины верит, что подобный визит можно будет организовать.

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