Митрополит Епифаний признается, что каждый священнослужитель поддерживает украинцев по мере возможного.

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Он признался, что капелланы находятся в воинских частях, находятся с военнослужащими на передовой, а в тылу каждый священник ПЦУ стал волонтером.

То есть, каждый священнослужитель является либо капелланом, а таких капелланов сотни, которые служат в армии, либо поддерживают наших украинских военнослужащих в это непростое время. А кто имеет возможность, берет оружие в руки,

– заявил Епифаний.

По его словам, священники собирают помощь, принимают беженцев, детей, эвакуируют нуждающихся, помогают.

"Вся наша церковь как единое целое работает для того, чтобы как можно скорее приблизить общую победу. Мы все вместе поддерживаем украинскую власть, молимся за нее, за украинский народ, за наших воинов, защищающих страну", – сказал Митрополит.

Епифаний добавил, что победа обязательно будет, потому что мы отстаиваем правду, а там, где правда – там всегда Бог, а где Бог – там всегда бывает победа.

К слову, ранее СМИ сообщали, что Папа Римский может приехать в Киев, несмотря на военные действия. Глава Офиса Президента Украины подтвердил, что вопрос – уже на столе и в активном обсуждении.

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