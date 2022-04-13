Епіфаній наголосив, що ПЦУ не висуває ніяких вимог для представників Московського патріархату та відкриті до діалогу. Крім того, вони також готові забути все, що було зроблено за останні 30 років.

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Глава ПЦУ про Московський патріархат

Митрополит Епіфаній додав, що Православна церква України не просить про покаяння, а лише закликає проявити прагнення до єднання. Проте він зауважив, що є ті, хто відкрито працює на сторону ворога. За його словами, це суцільна пляма для всієї структури Московського патріархату, яка функціонує в Україні.

А оскільки вони мовчать, не комунікують з суспільством, виглядає так, що там усі працюють на ворога. Тому вони повинні все ж таки пересилити себе, підняти свій голос, заявити,

– додав Епіфаній.

Глава ПЦУ підкреслив, що вони відкриті до діалогу та об’єднання в єдиній вже визнаній автокефальній Православній церкві.