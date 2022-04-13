Епифаний отметил, что ПЦУ не выдвигает никаких требований для представителей Московского патриархата и открыты к диалогу. Кроме того, они также готовы забыть все, что было сделано за последние 30 лет.

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Глава ПЦУ о Московском патриархате

Митрополит Епифаний добавил, что Православная церковь Украины не просит о покаянии, а лишь призывает проявить стремление к единению. Однако он отметил, что есть те, кто открыто работает на сторону врага. По его словам, это сплошное пятно для всей структуры Московского патриархата, которая функционирует в Украине.

А поскольку они молчат, не общаются с обществом, выглядит так, что там все работают на врага. Поэтому они должны все же пересилить себя, возвысить свой голос, заявить,

– добавил Епифаний.

Глава ПЦУ подчеркнул, что они открыты к диалогу и объединению в единой уже признанной автокефальной Православной церкви.

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