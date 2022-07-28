Священик ПЦУ звинуватив московських попів у підтримці війни

Конфлікт стався на похороні українського бійця, який захищав країну від російських окупантів, а причиною бійки стала критика протоієрея Михайла Василюка на адресу "московських попів", що підтримують воєнні злочини кремлівського режиму.

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Піп побив священика розп'яттям

Такі заяви не сподобалися священикові місцевої церкви. Тож, він вирішив побити свого опонента розп'яттям.

Розбороняти священиків довелось військовим, які були присутні на церемонії прощання з загиблим героєм.

За словами місцевого активіста Сергія Тимкова, який й зняв дане відео, внаслідок нападу священик ПЦУ отримав травми, через що правоохоронці розпочали перевірку.

Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, завдав легких тілесних ушкоджень, зірвав хрест із настоятеля та намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв. На мою думку, це переходить усі можливі та неможливі межі нахабства,

– сказав чоловік.

Коротко про діяльність та позицію УПЦ під час війни Росії з Україною

Глава Православної церкви України Епіфаній заявив, що деякі представники УПЦ МП працюють на користь Росії, що є "суцільною плямою для всієї структури Московського патріархату" в Україні.

Як відомо, УПЦ МП переховувала проросійських бойовиків. Крім того, УПЦ МП підпорядковувалася РПЦ, очільник якої московський патріарх Кирило відкрито благословляв російських військових на геноцид українців.

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