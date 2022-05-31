Так много вопросов

Каким образом Украина должна повлиять на Путина, который вместо переговоров избрал геноцид украинского народа и бомбардировку мирных городов? Каким образом мы должны "остановить кровопролитие", кроме как убить всех россиян, ворвавшихся в наш дом?

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Почему в Постановлении Собора ни словом, ни пол-словом не упомянуты Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун, Бородянку, Изюм, Мариуполь, Харьков, Херсон, Краматорск и другие болевые точки нашей географии?

Почему РПЦ, то есть УПЦ МП не смогла поблагодарить храбрых украинских защитников, воинов ВСУ, на которых буквально молится вся страна?

Зато смогли выдвинуть развернутые претензии Константинопольскому Патриарху, Православной Церкви Украины и посетовать на переход приходов из УПЦ МП.

Собор заявил о "независимости и самостоятельности" УПЦ МП. Заявил – и все. Значит ли это реальная независимость? Или хотя бы юридическую? Решение Собора юридически ни о чем не говорит, потому что в конце концов нужно смотреть измененный Устав УПЦ МП.

Окозамыливание от УПЦ МП

Также Собор выразил "несогласие" с позицией Кипила Гyндяева по войне в Украине. Несогласие. На третий месяц Великой войны

Как же отреагировал Кирилл Гундяев?

Мы с полным пониманием относимся к тому, как страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископство должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не усложнять жизнь своего верующего народа,

– сказал он.

В то же время, он молится о том, "чтобы никакие временные внешние осложнения никогда не разрушили духовное единство нашего народа".

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А можно, чтобы наоборот?

А как насчет осуждения священников, читавших молитвы за Путина? Осуждение церковников, покрывавших действия людей на Донбассе? Осуждение монахов, которые помогали корректировать цели для армии?

Никакого раскаяния со стороны УПЦ МП и признания своей вины за все эти годы. Очевидно, они пытаются избежать ответственности за продвижение российских интересов и нарративов в Украине.

Такое нельзя забывать и прощать

И это должны понять те, кто призывает "не раскалывать общество", когда поднимаешь вопрос о законопроекте, запрещающем любую религиозную организацию, центр управления которой находится в государстве-агрессоре.

Надеяться, что проблема с УПЦ МП решится сама собой без решительных шагов и волевых решений, — безответственно по поводу погибших и по тем, кто будет дальше жить в Украине.

И наконец, я открыла обращение главы УПЦ МП Онуфрия за 24.02:

... мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами это повторение греха Каина, который от зависти убил своего родного брата.

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