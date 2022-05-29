После литургии в Москве он пожаловался на "духов злобы поднебесной". По словам патриарха Кирилла, именно они хотят разделить "православных людей Руси и Украины". Вот только Кирилл "забыл", что Украина является наследницей Киевской Руси. А "Русь" как "Россия" – это лишь еще одна басня российских пропагандистов, напоминает 24 канала.

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В последнее время патриарх Кирилл пополнил ряды российских пропагандистов. Вслед за Дмитрием Песковым и Марией Захаровой он лжет, что в войне с Украиной Россия вроде бы защищает собственную территорию .

Жалуясь на решение УПЦ МП, патриарх Кирилл заявил, что эти "духи злобы поднебесной" хотят, чтобы между украинцами и россиянами пролегла бездна. Однако вроде бы эти усилия – не от Бога, поэтому успеха не будут.

Между тем, пока патриарх Кирилл продолжает работать спикером российской пропаганды, российские кафиры продолжают убивать украинцев. Ракетными ударами они разрушают украинские города и села и убивают мирное население, в частности детей. А на освобожденных от россиян территориях продолжают находить братские могилы украинцев .

Патриарх Кирилл фактически благословил уничтожение украинцев

В марте 2022 года патриарх Кирилл после литургии в Москве благословил российских военных на войну против Украины . Он вручил икону Виктору Золотову – командующему Росгвардией. Рассыпаясь благодарностями, тот пообещал патриарху сломить сопротивление украинцев.

Впоследствии Кирилл назвал подвигом уничтожения украинцев. Он заявил, что "в военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг, именно такое время мы сейчас переживаем". К слову, с начала полномасштабной войны российские кафиры выпустили по Украине уже 2 400 различных ракет .

Решение УПЦ МП и реакция Эпифания

Собор УПЦ МП 27 мая заявил, что в дальнейшем будет действовать "независимо и самостоятельно". Кроме того, отметили осуждение военной агрессии России, а также – выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла.

В то же время, впоследствии СМИ выяснили, что влияние РПЦ уменьшается только в административных вопросах. Тем временем духовное общение сохранится. Более того, предложение некоторых делегатов не поминать патриарха Кирилла, также не поддержали.

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний отметил, что на самом деле целью громких заявлений собора было сохранить статус-кво, а также изменить отношение к себе со стороны украинцев и украинок. В то же время, сделать это хотят без разрыва отношений с патриархом Кириллом. Эпифаний подчеркнул: " они сохраняют единство с убийцей – патриархом Кириллом, который позволяет убивать украинцев".

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