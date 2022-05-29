Після літургії у Москві він побідкався на "духів злоби піднебесної". За словами патріарха Кирила, саме вони хочуть розділити "православних людей Русі та України". От тільки Кирило "забув", що саме Україна є спадкоємицею Київської Русі. А "Русь" як "Росія" – це лише ще одна байка російських пропагандистів, нагадує 24 канал.

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Власне останнім часом патріарх Кирило поповнив ряди російських пропагандистів. Слідом за Дмитром Пєсковим та Марією Захаровою він бреше, що у війні з Україною Росія начебто захищає власну територію.

Скаржачись на рішення УПЦ МП, патріарх Кирило заявив, що ці "духи злоби піднебесної" хочуть, аби між українцями та росіянами пролягла прірва. Однак начебто ці зусилля – не від Бога, тому успіху не матимуть.

Тим часом доки патріарх Кирило продовжує працювати речником російської пропаганди, російські окупанти продовжують вбивати українців. Ракетними ударами вони руйнують українські міста й села та вбивають мирне населення, зокрема, дітей. А на звільнених від росіян територіях продовжують знаходити братські могили українців.

Патріарх Кирило фактично благословив знищення українців

У березні 2022 року патріарх Кирило після літургії у Москві благословив російських військових на війну проти України. Він вручив ікону Віктору Золотову – командувачу Росгвардії. Розсипаючись подяками, той пообіцяв патріарху зламати опір українців.

Згодом Кирило назвав подвигом знищення українців. Він заявив, що "у воєнний час служба у збройних силах – це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо". До слова, від початку повномасштабної війни російські окупанти випустили по Україні вже 2 400 різних ракет.

Рішення УПЦ МП й реакція Епіфанія

Собор УПЦ МП 27 травня заявив, що надалі діятиме "незалежно та самостійно". Окрім того, наголосили про засудження військової агресії Росії, а також – висловили незгоду з позицією патріарха Кирила.

Водночас згодом ЗМІ з'ясували, що вплив РПЦ зменшується лише в адміністративних питаннях. Тим часом духовне спілкування збережеться. Ба більше, пропозицію деяких делегатів не поминати патріарха Кирила, також не підтримали.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зауважив, що насправді метою гучних заяв собору було зберегти статус-кво, а також змінити ставлення до себе з боку українців та українок. Водночас зробити це хочуть без розриву стосунків з патріархом Кирилом. Епіфаній наголосив: "вони надалі зберігають єдність із вбивцею – патріархом Кирилом, який дозволяє вбивати українців".

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