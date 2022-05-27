Російські бойові літаки понад 3 тисячі разів з'являлися в українському небі

Відповідні дані оголосив президент Володимир Зеленський під час звернення до політиків і народу Індонезії, повідомляє 24 канал. За його словами, від 24 лютого 2022 року російська армія застосувала проти України вже 2 400 різних ракет.

До речі Наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним, – Зеленський

Абсолютна більшість по цивільній інфраструктурі. По підприємствах, по складах, зокрема по складах з продовольством. По житлових будинках, по залізниці,

– сказав президент.

Глава держави зазначив, що ракетні удари з боку Росії мають прямий вплив на продовольчу безпеку. Зеленський запевнив, що Україна прагне не допустити розгортання продовольчої кризи.

Для цього держава працює над переведенням українського експорту на нові маршрути наскільки це можливо в умовах війни. Президент заявив, що Україна намагається постачати зерно на світовий ринок через європейські порти.

За його словами, це менший обсяг експорту, аніж через Чорне море. Та Росія намагається зірвати навіть ці намагання, коли знищує ракетами залізничні мости, вокзали, логістичні центри.

Десятки українських міст і сотні селищ зруйновані вщент через обстріли з російської авіації та артилерії. Це зараз руїни: чорні, випалені пусті міста,

– сказав Зеленський.

Президент повідомив, що за 3 місяці російські бойові літаки понад 3 тисяч разів з'являлися в українському небі. Він додав, що немає об'єктів, які б росіяни не намагалися бомбити.

Зеленський повідомив, що в Україні через російську агресію зруйновано:

понад 600 закладів охорони здоров'я;

майже 2 тисячі освітніх об'єктів;

спалені чи пошкоджені десятки релігійних об'єктів.

Скільки ще ракет залишилося у Росії

Голова ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов повідомили, що Росія використала вже 60% запасів високоточної зброї. За деякими даними, російська армія використала вже 70% такої зброї.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповів, що від санкції буде залежати, чи зможе Росія поновити свої ресурси. У МВС прогнозують, що через 6 – 9 місяців військово-промисловий комплекс Росії може мати неймовірно серйозні проблеми.

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