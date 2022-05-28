Новину повідомив Сергій Лещенко – радник очільника Офісу Президента, повідомляє 24 канал. Він заявив, що патріарх Кирило взявся на весь світ виправдовувати злочини Росії.

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Патріарх Кирило вирішив скласти конкуренцію Дмитру Пєскову та Марії Захаровій.

Вслід за Дмитром Пєсковим та Марією Захаровою, які стверджують, що Росія ні на кого не нападала, з аналогічною тезою тепер виступив і Кирило. Він повідомив про те, що начебто Росія захищає власну територію,

– заявив Лещенко.

Радник очільника Офісу Президента зауважив, що для пропаганди війни Росія застосовує весь можливий арсенал брехні. Зокрема, мовиться про церковне керівництво.