Очільник Православної церкви України переконаний, що мета собору МП – зберегти статус-кво та змінити ставлення до себе українського суспільства, але без розриву стосунків із Росією та патріархом Кирилом.

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Епіфаній прокоментував слова головного дипломата МП митрополита Іларіона, який сказав, що "єдність між російською православною церквою та МП зберігається та РПЦ продовжить зміцнювати її".

ПЦУ готова до діалогу

Епіфаній вкотре наголосив, що ПЦУ прагне до єдності в Україні та готова до діалогу з МП без умов та ультиматумів. Однак ті не відновили стосунків із вселенським патріархом, а навпаки, підтвердили усі попередні рішення.

Вони надалі зберігають єдність із вбивцею – патріархом Кирилом, який дозволяє вбивати українців,

– додав митрополит.

Глава УПЦ пояснив, що де-факто зв'язок з Москвою в МП залишається, а де-юре у них є бажання уникнути закону, покликаного перейменувати їх.

Що цьому передувало

В Україні неодноразово наголошували, що Московський патріархат загрожує нацбезпеці, а після повномасштабного вторгнення Росії – тим більше.

Нагадаємо, що патріарх Кирил благословив російську армію на війну проти України, тобто фактично благословив всі злочини окупантів: вбивства, зґвалтування, катування.

Після цього, 27 травня, Собор УПЦ МП заявив, що не згоден із Кирилом у питанні війни Росії з Україною й УПЦ надалі буде діяти як "незалежна і самостійна". Однак українська церква все одно залишається частиною РПЦ. Щоб стати незалежною, їй потрібно отримати томос.

ЗМІ з'ясували, що насправді МП зменшує вплив РПЦ тільки в адміністративних питаннях, духовне спілкування збережеться. Деякі делегати пропонували не поминати патріарха Кирила, але це не підтримали.

Після початку війни уже понад 400 приходів УПЦ МП перейшло до ПЦУ. Також посилюється й негативне ставлення людей до священників церкви, яка підпорядковується агресору.

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