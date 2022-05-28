УПЦ МП не розриває повністю зв'язки з РПЦ

Про це виданню повідомив один з представників церкви. 27 травня на Соборі Української православної церкви московського патріархату прийняли зміни до статуту, які призведуть до припинення будь-якого адміністративного впливу Москви.

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Якщо коротко, то наша церква від’єдналась адміністративно. Але ми зберегли духовне спілкування з Москвою. Пропонували деякі делегати не поминати патріарха Кирила, але це не підтримали. Ми поминаємо його, щоб Бог зробив його кращим. Наша Церква навіть ворогів поминає,

– сказав співрозмовник.

За його словами, всі ці рішення базуються на Грамоті про автономію та самоуправління, яку УПЦ отримала в 1990 році від патріарха Алексій II.

УПЦ МП втрачає прихожан в Україні

Після початку війни Росії проти України уже понад 400 приходів УПЦ МП перейшло до ПЦУ. Також посилюється й негативне ставлення самих людей до священослужителів церкви, яка підпорядковується агресору. Так, у Стрию, що на Львівщині, невідомі облили зеленкою священника під час богослужіння.

4 травня діяльність Московського патріархату заборонили у Конотопі, що на Сумщині. Також схоже рішення прийняли і в Бориславі на Львівщині. Але загальноукраїнської заборони поки немає.

До такого негативного ставлення могли призвести відверто нехристиянські дії глава РПЦ. Так патріарх Кирил благословив російську армію на війну проти України.

27 травня Собор УПЦ МП заявив, що не згоден із Кирилом у питанні війни Росії з Україною і УПЦ надалі буде діяти як "незалежна і самостійна". Попри це ця українська церква залишається частиною РПЦ. Щоб стати незалежною, їй потрібно отримати томос.

Також раніше Священний синод Православної церкви України звернувся до уряду з проханням надати їм можливість служити у Києво-Печерській Лаврі. Зараз тут править тільки УПЦ МП.