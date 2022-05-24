Православна Церква України хоче служити у Лаврі
Зазначається, що рішення ухвалили, враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату.
Читайте також: Не бійтесь називати речі своїми іменами: Садовий зустрів у Львові представника Святого Престолу
Також у пресслужбі додали, що після пропозиції митрополита Епіфанія, синод вирішив утворити у складі Української Православної Церкви чоловічий монастир "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".
Синод також затвердив статут нової організації та визначив, що вона безпосередньо підпорядковується предстоятелю ПЦУ як своєму настоятелю.
Синод також просив Предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської УПЦ (ПЦУ),
– зазначили в ПЦУ.
Зара у частині Лаври діє історико-культурний заповідник, а монастирський комплекс передали в оренду Українській православній церкві (Московського патріархату).
Діяльність Московського патріархату під час війни
Все більше українців негативно ставляться до російської церкви в Україні. Так у Стрию, на Львівщині, невідомі облили зеленкою священника під час богослужіння.
4 травня діяльність московського патріархату заборонили у Конотопі, що на Сумщині. У міськраді Конотопа заявили, що між ворогом і його агентом немає різниці. Але загальноукраїнської заборони поки немає. Також схоже рішення прийняли і в Бориславі на Львівщинні.
14 березня патріарх Кирил після літургії на свято Торжества православ'я у Москві благословив російську армію на війну проти України. Також він подарував командувачу Росгвардії Віктору Золотову ікону.
Після такої відверто нехристиянської поведінки в Україні церкви почали виходити з-під московського патріархату. Також частина Московського патріархату підтримала ідею засудити патріарха Кирила, який благословив геноцид українців.