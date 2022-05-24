Православная Церковь Украины хочет служить в Лавре

Отмечается, что решение было принято, учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата.

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Также в пресс-службе добавили, что после предложения митрополита Эпифания, синод решил образовать в составе Украинской Православной Церкви мужской монастырь "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".

Синод также утвердил устав новой организации и определил, что она подчиняется непосредственно предстоятелю ПЦУ как своему настоятелю.

Синод также просил Предстоятеля обратиться в Кабинет министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской УПЦ (ПЦУ),

– отметили в ПЦУ.

Зара в части Лавры действует историко-культурный заповедник, а монастырский комплекс был передан в аренду Украинской православной церкви (Московскому патриархату).

Деятельность Московского патриархата во время войны

Все больше украинцев негативно относятся к русской церкви в Украине. Так в Стрые, во Львовской области, неизвестные облили зеленкой священника во время богослужения.

4 мая деятельность московского патриархата запретили в Конотопе Сумской области. В Конотопском горсовете заявили, что между врагом и его агентом нет разницы. Но общеукраинского запрета пока нет. Также подобное решение было принято и в Бориславе на Львовщине.

14 марта патриарх Кирилл после литургии в праздник Торжества православия в Москве благословил русскую армию на войну против Украины. Также он подарил командующему Росгвардию Виктору Золотову икону.

После такого откровенно нехристианского поведения в Украине церкви стали выходить из-под московского патриархата. Также часть Московского патриархата поддержала идею осудить патриарха Кирилла, благословившего геноцид украинцев.