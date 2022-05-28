УПЦ МП не разрывает полностью связи с РПЦ

Об этом сообщил один из представителей церкви. 27 мая на Соборе Украинской православной церкви московского патриархата приняли изменения в устав, которые приведут к прекращению какого-либо административного влияния Москвы.

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Если коротко, то наша церковь отсоединилась административно. Но мы сохранили духовное общение с Москвой. Предлагали некоторые делегаты не поминать патриарха Кирилла, но этого не поддержали. Мы поминаем его, чтобы Бог сделал его лучше. Наша Церковь даже врагов поминает,

– сказал собеседник.

По его словам, все эти решения базируются на Грамоте об автономии и самоуправлении, полученной УПЦ в 1990 году от патриарха Алексий II.

УПЦ МП теряет прихожан в Украине

После начала войны России против Украины уже более 400 приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ. Также усиливается и негативное отношение самих людей к священнослужителям подчиняющейся агрессору церкви. Так, в Стрые Львовской области неизвестные облили зеленкой священника во время богослужения.

4 мая деятельность Московского патриархата запретили в Конотопе Сумской области. Также подобное решение было принято и в Бориславе на Львовщине. Но общеукраинского запрета пока нет.

К такому негативному отношению могли привести откровенно нехристианские действия глава РПЦ. Так патриарх Кирилл благословил русскую армию на войну против Украины.

27 мая Собор УПЦ МП заявил, что не согласен с Кириллом в вопросе войны России с Украиной и УПЦ в дальнейшем будет действовать как "независимая и самостоятельная". Несмотря на это, эта украинская церковь остается частью РПЦ. Чтобы стать независимым, ей нужно получить томос.

Также Священный синод Православной церкви Украины обратился к правительству с просьбой предоставить им возможность служить в Киево-Печерской Лавре . Сейчас здесь правит только УПЦ МП.