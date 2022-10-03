Советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что все украинские граждане, которые ездили на так называемую церемонию в Кремль – коллаборанты, которые должны получить уголовные производства и сидеть в тюрьме. В том числе и представители московского патриархата.

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Украина должна разработать отдельный законопроект по УПЦ

Подоляк отметил, что "мы должны разграничить все, что касается России в Украине", а все пятые колонны "должны сгореть в этой войне полностью". Пропагандистов Кремля не должно быть в Украине независимо от того, это политика, это религия, или это медиа.

Вопрос процедурный и очень важный. Депутаты должны наработать аргументированный законопроект, который будет четко фиксировать, что должно происходить с УПЦ в Украине. Все акценты должны быть расставлены правильно, все аргументы должны быть сказаны,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что "все должно быть четко отработано".

Должен быть понят законопроект, четко говорящий, как у нас будет выстраиваться религиозная вертикаль после войны уже,

– добавил советник главы ОП.

Настоятель Киево-Печерской лавры, вероятно, отчитывает монахов за критику Путина

Недавно в сети вышла аудиозапись , на которой, скорее всего, Павел Лебедь ("Мерседес") отчитал монаха Киево-Печерской лавры и отстранил от службы за то, что он критиковал Путина.

При этом мужчина, голос которого очень похож на голос "Мерседеса", обижал монаха и проклинал его семью.

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