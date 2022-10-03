Радник керівника ОП Михайло Подоляк переконаний, що всі українські громадяни, які їздили на так звану церемонію у Кремль – колаборанти, які повинні отримати кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Зокрема й представники московського патріархату.

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Україна повинна розробити окремий законопроєкт щодо УПЦ

Подоляк зауважив, що "ми маємо розмежувати все, що стосується Росії в Україні", а всі п’яті колони "мають згоріти в цій війні повністю". Пропагандистів Кремля не повинно бути в Україні незалежно від того, чи це політика, чи це релігія, чи це медіа.

Питання процедурне і дуже важливе. Депутати мають напрацювати аргументований законопроєкт, який буде чітко фіксувати, що має відбуватися з УПЦ в Україні. Всі акценти мають бути розставлені правильно, всі аргументи мають бути сказані,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що "все має бути чітко відпрацьовано".

Має бути зрозумілий законопроєкт, який чітко говорить, як у нас буде вибудовуватися релігійна вертикаль після війни вже,

– додав радник глави ОП.

Настоятель Києво-Печерської лаври, ймовірно, відчитує монахів за критику Путіна

Нещодавно у мережі виплив аудіозапис, на якому, скоріше за все, Павло Лебідь ("Мерседес") відчитав монаха Києво-Печерської лаври та відсторонив від служби за те, що той критикував Путіна.

При цьому чоловік, голос якого дуже схожий на голос "Мерседеса", ображав монаха й проклинав його сім'ю.

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