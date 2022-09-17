З аудіозапису складається враження, що монаха відчитує сам настоятель Києво-Печерської лаври. Принаймні голос подібний на голос Павла "Мерседеса", також про це можуть свідчити повноваження, про які під час розмови говорить чоловік, повідомляє 24 канал.

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Що трапилось

Ймовірно, "Мерседес" звинувачує монаха в тому, що він у своїх постах у фейсбуці критикує путіна та обізвав його "х**лом". Також він критикує його за слова у соцмережах про те, що ті, хто підтримує путінську війну, повинні бути відсторонені від церкви на кілька років.

Також чоловік з голосом настоятеля Павла обзиває монаха бидлом та цим самим образливим словом, порівняв його з Юдою. Також він почав проклинати його сім'ю і говорити про те, що монах начебто краде і служити у лаврі більше не буде.

Крім цього, голос настоятеля заявив монаху, що він начебто у змові з Полікарпом "та іншими". Мовляв, монах робить "бунт влади". Про яку владу мовиться – не зрозуміло. Ймовірно, про церкву.

Аудіозапис розмови оприлюднив активіст Сергій Стерненко:

Зауважимо, що раніше "Мерседес" публічно заперечував приналежність Криму Україні та російську агресію. Священнослужителя прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

Попередні скандали з Павлом "Мерседесом"

Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

У 2018 році настоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві.

У розпал пандемії скандальний настоятель Києво-Печерської Лаври з розмахом відсвяткував 60-річчя. У локдаун до його резиденції в монастирі приїхала приблизно сотня людей, карантинних обмежень вони не дотримувалися. Крім цього, митрополит УПЦ МП зробив собі подарунок – уздовж галереї Дальніх печер, побудованої в XVIII столітті, влаштував курник. Окрім породистих курей і качок, там утримують рідкісних фазанів і екзотичних павичів.

Також він "відпускав гріхи" маніяку Онопрієнку та не здав його поліції. Мовляв, сподівався, що той стане на шлях істинний.

При цьому "Мерседес" – антивакцинатор. Загалом основним учасником акції проти COVID-вакцинації в Україні стала Російська православна церква. Вона активно закликала людей вийти на мітинг проти щеплень.

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