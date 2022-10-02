"Пашу Мерседеса" перевіряли на кордоні 6 годин. Проте, за інформацією Української правди, він наприкінці вересня перетнув кордон, але контрольні служби не мали претензій до його багажу.

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У Держприкордонслужбі зазначили, що не можуть нічого розповісти про священника, оскільки не мають права надавати інформацію щодо третіх осіб.

Зауважте. Петру Лебедю 61 рік. Відтак він може законно перетинати кордон.

Подарував правоохоронцям шоколадки

Сам митрополит 2 жовтня опублікував відео. Він підтверджує, що поїхав до Молдови, але на діагностику. За словами Лебедя, його тримали на кордоні 6 годин через скаргу, яку отримали правоохоронці.

Нас тримали шість годин на митному контролі. Довго нас мурижили, – заявив він.

"Мерседес" запевнив, що віз 3 ікони, але сам купив їх і вони не мають історичної цінності. Священник зазначив, що ситуація завершилася мирно й він подарував правоохоронцям шоколадки й календарики.

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