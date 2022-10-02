"Пашу Мерседеса" перевіряли на кордоні 6 годин. Проте, за інформацією Української правди, він наприкінці вересня перетнув кордон, але контрольні служби не мали претензій до його багажу.
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У Держприкордонслужбі зазначили, що не можуть нічого розповісти про священника, оскільки не мають права надавати інформацію щодо третіх осіб.
Подарував правоохоронцям шоколадки
Сам митрополит 2 жовтня опублікував відео. Він підтверджує, що поїхав до Молдови, але на діагностику. За словами Лебедя, його тримали на кордоні 6 годин через скаргу, яку отримали правоохоронці.
Нас тримали шість годин на митному контролі. Довго нас мурижили, – заявив він.
"Мерседес" запевнив, що віз 3 ікони, але сам купив їх і вони не мають історичної цінності. Священник зазначив, що ситуація завершилася мирно й він подарував правоохоронцям шоколадки й календарики.
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