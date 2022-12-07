Как отметили в СБУ, контрразведывательные мероприятия (меры безопасности) в этот день проводятся в Черкасской, Волынской и Херсонской областях. Там сотрудники ведомства занимаются обысками на объектах УПЦ МП.
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Какие объекты посетили сотрудники СБУ
- Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП);
- Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);
- Успенский собор Украинской православной церкви (город Херсон);
- Управление Черкасской епархии УПЦ;
- Свято-Михайловский кафедральный собор (город Черкассы);
- Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (город Черкассы);
- Управление Уманско-Звенигородской епархии (город Умань);
- Георгиевский женский монастырь (Уманский район);
- Храм Андрея Первозванного (город Черкассы);
- Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);
- Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);
- религиозную общину приход святителя Софрония епископа Иркутского (город Черкассы);
- Каневский Успенский собор (город Канев Черкасского района).
Как отмечают в СБУ, соответствующие мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, а также Нацгвардией. Обыски – часть системной работы ведомства, направленной на противодействие подрывной деятельности российских спецслужб на территории нашего государства.
Учитывая вооруженную агрессию России, соответствующие меры проводятся, в том числе, для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и ограждения населения от провокаций и террористических актов,
– отмечают в СБУ.
Правоохранители подчеркивают, что смотр территории и помещений проводится непосредственно при представителях церкви. Проводят проверку также в помещениях гостиничного типа. Все это делают для того, чтобы выявить лиц, которые могут быть причастны к действиям, подрывающим суверенитет Украины. Кроме того, это позволяет выявить предметы, запрещенные к обороту.
В СБУ в очередной раз подчеркнули, что действуют в рамках Конституции Украины и действующего законодательства. Кроме того, в ней с уважением относятся как к свободе выбора вероисповедания, так и к мировоззрению.
Результаты предварительных обысков поражали
- К примеру, на Буковине в епархии УПЦ МП обнаружили ноутбук, в котором хранилась детская порнография. Данные файлов свидетельствуют, что их не скачали из сети, а сняли на видеокамеру, после чего перебросили на компьютер.
- Между тем секретарь УПЦ МП архимандрит Никита, которого раньше застали с 17-летним парнем, стал епископом. Хиротония прошла 4 декабря, хотя "повысили" его еще 23 ноября. Он заменит сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.
- Отметим, что в СБУ уже опубликован "церковный список" санкций СНБО. Перейдите по ссылке, чтобы узнать, кто в него попал.