Как отметили в СБУ, контрразведывательные мероприятия (меры безопасности) в этот день проводятся в Черкасской, Волынской и Херсонской областях. Там сотрудники ведомства занимаются обысками на объектах УПЦ МП.

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Какие объекты посетили сотрудники СБУ

Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП);

Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);

Успенский собор Украинской православной церкви (город Херсон);

Управление Черкасской епархии УПЦ;

Свято-Михайловский кафедральный собор (город Черкассы);

Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (город Черкассы);

Управление Уманско-Звенигородской епархии (город Умань);

Георгиевский женский монастырь (Уманский район);

Храм Андрея Первозванного (город Черкассы);

Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);

Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);

религиозную общину приход святителя Софрония епископа Иркутского (город Черкассы);

Каневский Успенский собор (город Канев Черкасского района).

Как отмечают в СБУ, соответствующие мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, а также Нацгвардией. Обыски – часть системной работы ведомства, направленной на противодействие подрывной деятельности российских спецслужб на территории нашего государства.

Учитывая вооруженную агрессию России, соответствующие меры проводятся, в том числе, для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и ограждения населения от провокаций и террористических актов,

– отмечают в СБУ.

Правоохранители подчеркивают, что смотр территории и помещений проводится непосредственно при представителях церкви. Проводят проверку также в помещениях гостиничного типа. Все это делают для того, чтобы выявить лиц, которые могут быть причастны к действиям, подрывающим суверенитет Украины. Кроме того, это позволяет выявить предметы, запрещенные к обороту.

В СБУ в очередной раз подчеркнули, что действуют в рамках Конституции Украины и действующего законодательства. Кроме того, в ней с уважением относятся как к свободе выбора вероисповедания, так и к мировоззрению.

Результаты предварительных обысков поражали