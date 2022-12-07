Як зазначили в СБУ, контррозвідувальні (безпекові) заходи цього дня проводять у Черкаській, Волинській і Херсонській областях. Там співробітники відомства займаються обшуками на об'єктах УПЦ МП.

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Які об'єкти відвідали співробітники СБУ

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);

Успенський собор Української православної церкви (місто Херсон);

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівський кафедральний собор (місто Черкаси);

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (місто Черкаси);

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (місто Умань);

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);

Храм Андрія Первозваного (місто Черкаси);

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);

релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (міста Черкаси);

Канівський Успенський собор (місто Канів Черкаського району).

Як зазначають у СБУ, відповідні заходи проводять спільно з Нацполіцією, а також Нацгвардією. Обшуки – частина системної роботи відомства, спрямованої на протидію підривній діяльності російських спецслужб на території нашої держави.

Враховуючи збройну агресію Росії, відповідні заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского міра" й убезпечення населення від провокацій і терористичних актів,

– наголошують у СБУ.

Правоохоронці підкреслюють, що огляд території та приміщень проводиться безпосередньо при представниках церкви. Проводять перевірку також у приміщеннях готельного типу. Усе це роблять для того, щоб виявити осіб, які можуть бути причетними до дій, які підриватимуть суверенітет України. Крім того, це дозволяє виявити предмети, заборонені до обігу.

У СБУ вкотре наголосили, що діють у рамках Конституції України та чинного законодавства. Крім того, у ній з повагою ставляться як до свободи вибору віросповідання, так і світогляду.

Результати попередніх обшуків вражали